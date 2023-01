Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Araruama - Ludmila Lopes (RC24h)

Homem é preso acusado de tráfico de drogas em AraruamaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 30/01/2023 14:36

Um homem de 24 anos foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (27), em Araruama, município da Região dos Lagos. O caso foi registrado por volta das 20h50, no Parque Mataruna.

De acordo com a PM, uma guarnição, enquanto patrulhava pela localidade, teve a atenção voltada para um sujeito com atitudes suspeitas. Diante disso, os agentes o abordaram. Ao ser questionado, ele disse que estaria ali para comprar drogas e apontou a localização do traficante com quem havia as adquirido.

Em seguida, os agentes lograram êxito em encontrar o criminoso. Nada foi identificado com ele, mas em um local próximo, os policiais acharam 25 tiras de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao sujeito, que foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama), onde o mesmo permaneceu preso pro tráfico de drogas.