A proposta tem como objetivo oferecer auxílio financeiro aos universitários araruamenses, garantindo que os estudantes consigam concluir a graduação e se qualificar para o mercado de trabalho - Divulgação

A proposta tem como objetivo oferecer auxílio financeiro aos universitários araruamenses, garantindo que os estudantes consigam concluir a graduação e se qualificar para o mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 11/10/2023 09:51 | Atualizado 11/10/2023 09:52

Araruama - Nesta terça-feira (10), a secretária de Governo da Prefeitura de Araruama, Daniela de Lívia, apresentou aos vereadores da base governista o projeto de lei nº 58/2023. A reunião aconteceu um dia após a sua posse no cargo.

Intitulada “Araruama Universitária”, a proposta tem como objetivo oferecer auxílio financeiro aos universitários araruamenses, garantindo que os estudantes consigam concluir a graduação e se qualificar para o mercado de trabalho.

A iniciativa funcionará da seguinte forma:

1. Serão disponibilizadas 300 bolsas auxílio no valor de R$1000 mensais cada, destinadas aos estudantes matriculados em curso superior de graduação presencial em tempo integral;

2. Serão disponibilizadas 100 bolsas auxílio no valor de R$2000 mensais cada, destinadas aos estudantes matriculados em curso superior de graduação presencial em tempo integral, cuja unidade de ensino seja localizada a mais de 90km do município (desde que o curso em questão não seja ofertado em Araruama e nos demais municípios da Região dos Lagos);

3. Serão disponibilizadas 1000 bolsas auxílio no valor de R$500 mensais cada, destinadas aos estudantes matriculados em curso superior de graduação presencial em tempo não integral.

Para ter acesso ao benefício, o estudante deve ser residente no município de Araruama por no mínimo 5 anos, mediante comprovação; não possuir outro benefício semelhante; possuir inscrição regular em instituição de ensino superior; possuir assiduidade, com frequência mínima de 80% das aulas; possuir dados cadastrais atualizados; estar cursando graduação presencial.

Caso o aluno seja reprovado no curso, e tenha prolongado o tempo de conclusão do curso, o mesmo terá direito a uma carência máxima de 12 meses.

A bolsa poderá ser requerida junto à Secretaria Municipal de Educação ou utilizando cadastro em programa digital.

A mensagem enviada à Casa Legislativa, assinada pela prefeita Livia de Chiquinho, seguirá para análise e aprovação dos vereadores.