Secretário de Educação e Governo da cidade, Jales Lins - Renata Cristiane

Publicado 10/10/2023 19:33

O 108º episódio do RC Cast, nesta terça-feira (10), trouxe uma novidade e tanto para a rede municipal de ensino de Iguaba Grande. O secretário de Educação e Governo da cidade, Jales Lins, anunciou, em primeira mão, que será implementada educação em tempo integral a partir do primeiro semestre de 2024. Inicialmente, serão contemplados os cerca de 600 alunos do 8º e 9º anos. Mas o modo integral deve ser ampliado ao longo dos anos. “Os estudos estão avançados nesse sentido. Inclusive uma base para esse contraturno esta sendo construída no bairro Vila Nova”, disse o entrevistado.

Segundo Jales, os estudantes terão acesso a cursos de música, robótica, dança, tecnologias de comunicação e outros.

No entanto, a maior expectativa vem dos professores, que querem saber quando o piso do magistério será equiparado ao nacional, que hoje é de R$ 4.420,55. O secretário disse que ainda não será agora, por outro lado destacou que a maioria do corpo docente na cidade recebe em torno de R$ 4 mil (contando gratificação). “Cerca de 100 professores estão abaixo dessa média e recebem em torno de R$ 2,7 mil”, explicou.

“Mas estamos avançando em várias frentes, como infraestrutura, readequação de escolas, brinquedos novos, material para estudantes e professores”, completou.

Ainda na entrevista, Jales disse que o município vai entregar mais três creches em tempo integral, que vão garantir até 90% da demanda atual.

O bate-papo contou ainda com previsão da movimentação nesse feriado do “Saco Cheio” bem como o planejamento para o verão.

Confira a entrevista na íntegra: