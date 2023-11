Nesta edição do Cadastro Único Volante, 93 pessoas foram atendidas. A próxima ação vai acontecer no Loteamento Norival Carvalho, no terceiro distrito de São Vicente - Divulgação

Publicado 28/11/2023 16:47

Araruama - No último sábado (25), ocorreu mais uma edição do Cadastro Único Volante de Araruama. A ação, realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Política Social, ocorre mensalmente no município e já passou por localidades como Praia Seca, Iguabinha e Morro Grande. Dessa vez, o evento foi realizado na comunidade quilombola da Sobara.

O projeto conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar que se desloca pelo município com o objetivo de facilitar o acesso da população à uma série de serviços gratuitos. Além do cadastramento no programa Cadastro Único — por meio do qual se obtém acesso a benefícios do Governo Federal, como o Bolsa Família — as equipes oferecem também ações voltadas à saúde e bem-estar.

Os participantes tem acesso a aferição de pressão e glicemia, dentista móvel, testagem rápida para DSTs, atualização da caderneta de vacinação das crianças, além de manicure, barbeiro, designer de sobrancelhas e trancista. As crianças também participam da ação se divertindo com os brinquedos infláveis.

Nesta edição do Cadastro Único Volante, 93 pessoas foram atendidas. Desse número, foram realizados 16 atendimentos de dentista, 57 aferições de pressão e glicemia, 80 testes rápidos, 30 atendimentos com trancista e manicure, 43 atendimentos com designer de sobrancelhas, 20 atendimentos com barbeiro e 25 cadastramentos no programa CadÚnico.

A ação também contou com o acompanhamento do estado nutricional e aplicação do marcador de consumo alimentar do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) dos beneficiários do Programa Bolsa Família e dos escolares do Programa Saúde na Escola (PSE). 71 pessoas tiveram acesso ao acompanhamento.

Outro destaque do evento foi a presença da Fundação Leão XIII, um equipamento de assistência social do estado, que oferece isenção de pagamento para quem precisa tirar a segunda via do RG e das certidões de nascimento e casamento. Ao todo, 77 pessoas foram contempladas com as isenções.

A próxima edição do Cadastro Único Volante vai acontecer no Loteamento Norival Carvalho, no terceiro distrito de São Vicente.