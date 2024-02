Na Praça Menino João Hélio, no Centro, haverá programação musical gratuita, com show de Laís Alfradique, às 19h, e Xande de Pilares, às 21h - Divulgação

Publicado 05/02/2024 05:58

Araruama - Nesta terça-feira (6), Araruama completa 165 anos de emancipação político-administrativa. Para homenagear a história do município e estimular ainda mais o desenvolvimento da cidade, a Prefeitura anunciou uma série de eventos em celebração à data.

O calendário comemorativo teve início no último dia 27, com a inauguração do espaço ecológico Botânico das Asas. Ao todo, serão 40 dias de entregas de obras e inaugurações no município, como a Clínica de Saúde do bairro Vila Canaã e a Policlínica da XV de Novembro.

Na terça-feira (6), às 10h, será entregue a Escola Bilíngue Municipal com orientação em Gastronomia e Hotelaria. Localizada no Parque Hotel, a escola atenderá 180 alunos a partir do 6ª ano, que vão ter acesso a um sistema de ensino integral. Após a conclusão do 9ª ano, os estudantes terão adquirido expertise nas áreas oferecidas pela nova unidade, além de proficiência na língua inglesa.

No mesmo dia, na Praça Menino João Hélio, no Centro, haverá programação musical gratuita. Às 19h, Laís Alfradique sobe ao palco, abrindo a noite de comemoração. Na sequência, às 21h, começa o show principal da noite, que será com o cantor Xande de Pilares, ícone do samba nacional.