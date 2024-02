Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o Café do Trabalhador também inclui geração de trabalho e renda - Marcelo Figueiredo

Publicado 21/02/2024 05:22

Araruama - Nesta quarta-feira (21), a Prefeitura de Araruama, por meio das Secretarias Municipais de Política Social, Trabalho, Habitação, Terceira Idade e Desenvolvimento Humano, vai realizar a entrega das três primeiras unidades do projeto “Café do Trabalhador”.

A iniciativa prevê o fornecimento gratuito da primeira refeição do dia aos trabalhadores do município e as unidades estarão em funcionamento a partir desta quinta-feira (22), das 6h às 9h30. Os primeiros núcleos do projeto vão ser abertos nos bairros Mataruna, Japão e Rio do Limão, com capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia.

Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o Café do Trabalhador também inclui geração de trabalho e renda. As casas ou pontos comerciais contemplados pelo programa são anexos às residências de moradores dos bairros, que estavam em situação de desemprego.

Esses proprietários recebem um valor referente ao aluguel do imóvel e ficam responsáveis por servir a refeição, que é composta por um pão francês com manteiga e café ou café com leite (servido com açúcar ou adoçante). Cada unidade contará com um espaço com mesas e cadeiras para que os trabalhadores possam se alimentar com tranquilidade e conforto antes de seguirem para seus locais de trabalho.

As três unidades serão entregues simultaneamente e a cerimônia de inauguração do projeto será no Café do Trabalhador do bairro Mataruna, às 9h.