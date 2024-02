Os agentes de saúde orientaram os moradores sobre as medidas de combate ao Aedes aegypti e realizaram a pulverização dos imóveis - Divulgação

Publicado 23/02/2024 23:56

Araruama - A campanha de combate à dengue continua em Araruama. Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e Obras, realizou o Dia D em outros dois bairros, Areal e Ponte dos Leites, levando informação e mobilizando os moradores na luta contra o Aedes aegypti.



Na ação, as equipes visitaram as residências de ambas as localidades, retirando entulho e lixo dos quintais — como pneus velhos, latas e garrafas que podem servir como criadouros do mosquito transmissor.



Os agentes de saúde orientaram os moradores sobre as medidas de combate ao Aedes aegypti, que também é responsável por transmitir a zika e chikungunya, e realizaram a pulverização dos imóveis.

Tarefas simples como retirar a água parada de calhas, pratinhos usados para suporte de plantas e outros objetos que possam servir de local para a reprodução das larvas são imprescindíveis para evitar a proliferação do mosquito e minimizar a ocorrência de casos da doença.