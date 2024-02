O diagnóstico precoce do câncer pode contribuir para a cura de até 80% das crianças e adolescentes que correm o risco de desenvolver a doença, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) - Divulgação

Publicado 21/02/2024 20:31

Araruama - A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem intensificado as ações de assistência aos usuários da saúde pública, com foco em um atendimento cada vez mais humanizado e acolhedor.

Nesta terça-feira (20), a equipe de saúde coletiva de Araruama esteve presente no Centro Integrado Materno Infantil (CIMI) para uma palestra sobre câncer infantil e saúde preventiva. As coordenações de DANT, Imunização e Vigilância Epidemiológica estiveram presentes no encontro.

O psicólogo Adriano Giron abordou o tema e os desdobramentos da doença na saúde mental do paciente e dos familiares. “O câncer é uma doença de impacto psicológico imediato, ainda mais ao abordarmos o acometimento em crianças. Os estigmas presentes no câncer infantil são superados com informações seguras e a atuação das equipes de saúde”, destacou.

Já a enfermeira Carolina, do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ressaltou a importância de manter a caderneta de vacinação em dia, mantendo uma cobertura vacinal eficaz. É importante destacar que o PNI é reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) como braço direito da OMS e referência mundial.

O diagnóstico precoce do câncer pode contribuir para a cura de até 80% das crianças e adolescentes que correm o risco de desenvolver a doença, de acordo com estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA). Ainda segundo o INCA, o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no país, representando cerca de 8% do total. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante.