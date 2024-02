Foram apreendidas 2.305 tiras de maconha e 45 tabletes da mesma substância. Um homem foi preso em flagrante - Divulgação

Publicado 22/02/2024 09:23 | Atualizado 22/02/2024 09:23

Araruama - Na manhã da última segunda-feira (19), um homem foi preso em Araruama durante uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar, que resultou ainda na apreensão de uma grande quantidade de drogas.

A ocorrência foi registrada na RJ-106, próximo ao posto de entrada do distrito de Praia Seca. Os policiais abordaram um automóvel após troca de informações e localizaram, em um compartimento secreto atrás do banco do veículo, 2.305 tiras de maconha e 45 tabletes da mesma substância, totalizando uma carga ilegal no valor de R$ 50 mil.

O acusado — identificado como E.P.S., de 39 anos — foi preso em flagrante e conduzido à 118ª DP (Araruama), para registro e autuação, juntamente ao material apreendido. Ele já possuía anotações criminais por violência doméstica.

As investigações apontam que a droga estava sendo transportada do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, com destino ao bairro Fazendinha.

*Com informações de RC24H