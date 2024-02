A nomeação do presidente foi determinada durante reunião dos diretores na sede do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB) - André Maia

A nomeação do presidente foi determinada durante reunião dos diretores na sede do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB)André Maia

Publicado 22/02/2024 11:45

Araruama - A Academia Brasileira de Letras da Magistratura (ABLM) possui um novo presidente. Em substituição ao Ministro Carlos Fernando Mathias de Souza, que havia assumido provisoriamente a função desde, quem passa a exercer o cargo é o Juiz de Direito, Alexandre Chini Neto, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



A nomeação do presidente foi determinada durante reunião dos diretores na sede do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), onde foram estabelecidas as diretrizes da ABLM, com a presença do Presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil (IMB), Desembargador Peterson Barroso Simão.



Associado do Instituto dos Magistrados do Brasil por muitos anos e autor de vários textos jurídicos e livros, bem como membro da Academia Fluminense de Letras (AFL), Alexandre Chini Neto é graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade Gama Filho (UGF), pós-graduado em Ciências Criminais pela Uninove/SP, além de possuir curso de Direito do Consumo na Escola Superior de Ciências do Consumo de Coimbra, em Portugal.



Alexandre Chini foi Juiz de Direito da Comarca do município de Araruama, na Região dos Lagos, tendo exercido o cargo de juiz eleitoral no ano de 2004. É graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade Gama Filho (UGF). Pós-graduado em Ciências Criminais pela Uninove/SP, o magistrado possui curso de Direito do Consumo na Escola Superior de Ciências do Consumo de Coimbra (Portugal).



“Quando o IBM escolhe um de seus membros para determinada missão, na verdade está dizendo para toda a sociedade que acredita não apenas no que já fizemos, mas principalmente no que podemos fazer. Assim, minha indicação traz consigo a responsabilidade de uma confiança que nos é creditada, e gera em nós um compromisso em relação ao dever, ao qual havemos de ser gratos e, essencialmente, leais”, destacou Alexandre Chini.

Professor da Graduação e da pós-Graduação da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) e Professor Honorário da Escola Nacional de Notários e Registradores (ENNOR), o juiz ainda é Membro Titular da Academia Fluminense de Letras (cadeira 50).



“É preciso acompanhar as mudanças que permeiam a sociedade com muita responsabilidade e iluminação. ‘É fácil se livrar das responsabilidades; difícil é escapar das consequências por ter se livrado delas’, como disse Graciliano Ramos, genial intérprete do Brasil e autor consagrado de Alagoas”, declarou o novo presidente da ABLM.