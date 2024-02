Além de estimular a prática de atividades físicas, o novo espaço também irá fomentar o turismo na região - Marcelo Figueiredo

Publicado 25/02/2024 07:44 | Atualizado 25/02/2024 07:45

Araruama - Nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Obras, inaugurou a Orla de Iguabinha.

Com 1.631 metros de extensão, contornando a Laguna de Araruama, o local conta com espaço para pedestres e ciclistas, 221 vagas para estacionamento, dois decks de 44 metros cada, galerias de drenagem e iluminação especial, com poste imperial e luzes de led ao longo da rodovia.

Além de estimular a prática de atividades físicas, garantindo mais qualidade de vida aos munícipes e contribuindo para a saúde preventiva, a orla também fomenta o turismo no quinto distrito e promete se tornar um grande atrativo especialmente no período de alta temporada na Região dos Lagos.

“Quando a gente faz uma orla, a gente está pensando também em saúde pública. Então nós temos um espaço aqui para a família caminhar, praticar exercícios e, com isso, evitar o sedentarismo”, destacou a secretária de Governo, Daniela de Lívia. Ela também ressaltou que a nova orla contribuirá para o desenvolvimento do distrito, valorizando os imóveis e atraindo investidores para a região.

Na cerimônia de inauguração, a prefeita Lívia de Chiquinho assumiu o compromisso de implementar diversas atividades físicas — como ginástica e vôlei de praia — na nova orla. Parte do projeto Orla Ativa, a ação terá como objetivo investir na qualidade de vida da população, estimulando os exercícios diários.

“A gente quer ver a nossa cidade cada vez mais desenvolvida. Enquanto eu for prefeita, vocês receberão obras e mais obras dessa mulher que vocês elegeram e que tem orgulho de representar a nossa Araruama”, ressaltou a chefe do executivo araruamense.