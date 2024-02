Um dos feridos é um adolescente de 17 anos, que estava na moto sem capacete e foi conduzido em estado grave para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/02/2024 09:24

Araruama - Na tarde deste sábado (24), um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, por volta das 13h45. O acidente ocorreu na RJ-106, na esquina com a Rua Jussara, no bairro Parati.

Um dos feridos é um adolescente de 17 anos, que foi conduzido em estado grave para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC). De acordo com informações da unidade hospitalar, a vítima estava na moto sem capacete e sofreu múltiplos traumas — principalmente na região do tórax —, além de fratura no braço esquerdo.

Outro ferido é um jovem de 24 anos, levado para o mesmo hospital com quadro de saúde moderado. Ambos os pacientes foram submetidos a exames e estabilizados. As outras vítimas são duas mulheres, de 33 e 52 anos de idade. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, segundo informações dos bombeiros.

*Com informações de G1 e RC24H