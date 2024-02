O novo espaço conta com cinco consultórios, sala de vacinas, sala para pequenos procedimentos e curativos, dispensa de medicamentos, ampla sala de espera e Espaço da Mulher - Tamirys Mello

Publicado 27/02/2024 05:19

Araruama - Aconteceu, nesta segunda-feira (26), a inauguração da Policlínica do bairro XV de Novembro, em Araruama. A unidade hospitalar é a décima quinta implementada durante a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho, com o objetivo de ampliar ainda mais o acesso à saúde básica e fortalecer o acolhimento e o atendimento humanizado aos usuários da saúde pública municipal.

Com 375,07m2 de área, a Policlínica vai atender os moradores do bairro e adjacências. O novo espaço conta com cinco consultórios, sala de vacinas, sala para pequenos procedimentos e curativos, dispensa de medicamentos, ampla sala de espera e Espaço da Mulher.

“Quando a gente inaugura uma policlínica, a gente traz a saúde pública para todo o bairro e toda a região. Esse é um espaço feito para vocês, a gente está entregando um local completamente novo e preparado para receber o atendimento de saúde. A saúde pública tem que chegar até vocês, isso é o mais importante”, ressaltou a secretária de Governo, Daniela de Lívia.

Além da atuação de duas equipes da Estratégia Saúde da Família — que incluem médico, enfermeiro e técnico de enfermagem —, a Policlínica oferecerá atendimentos em algumas especialidades médicas, como cardiologia, pediatria e ortopedia. No local, também serão realizados testes rápidos de ISTs, pré-natal e coleta de exame preventivo, assim como ações informativas direcionadas à prevenção e agravo de doenças.

“Vocês devem se lembrar que quando eu ia de casa em casa, logo assim que me lancei candidata, eu falava que meu objetivo era levar a saúde até vocês, descentralizar a saúde, e é isso que a gente vem fazendo. As policlínicas trazem o serviço público de saúde, oferecendo saúde de qualidade e preventiva. A saúde preventiva é o grande pilar de uma saúde pública bem-sucedida e estruturada”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

Para marcar a abertura da unidade hospitalar, o local recebeu o nome da técnica de enfermagem Terezinha Olivia de Barros Porto, figura icônica na saúde do município e referência em atendimento humanizado durante os seus anos de atuação. Tetê, como era conhecida, prestou serviços no antigo Posto de Saúde Municipal, na Casa de Caridade, no Hospital Estadual Roberto Chabo, no HC Lagos e na UPA de Araruama. Faleceu em 2020, vítima da COVID-19, tendo dedicado toda a sua vida a cuidar dos pacientes com empatia e acolhimento.