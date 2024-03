É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do carro - Divulgação

Publicado 13/03/2024 11:41

Araruama - Importante aliado no combate à dengue, o carro fumacê está atuando diariamente nos bairros com maior incidência da doença no município araruamense. O cronograma com os locais atendidos é divulgado semanalmente pela Prefeitura e foi desenvolvido por meio da Vigilância Epidemiológica.

Nesta semana, o carro fumacê já passou pelas localidades de Ponte dos Leites, São Vicente, Paraty e Morro Grande. O horário da ação é sempre das 5h às 9h, no turno da manhã, e das 17h30 às 20h, no turno da tarde/noite.

A Vigilância Epidemiológica pede aos moradores que colaborem mantendo janelas e portas abertas durante a passagem do fumacê. É importante proteger alimentos e utensílios de cozinha, além de trocar a água dos animais de estimação após a passagem do carro.

Confira o cronograma de 13 a 17 de fevereiro:

13 DE FEVEREIRO

Buraco do Pau

Engenho Grande

14 DE FEVEREIRO

Jardim Califórnia

Coqueiral

15 DE FEVEREIRO

Nazaré

Praia do Hospício

16 DE FEVEREIRO

XV de Novembro

Alto da Boa Vista

17 DE FEVEREIRO

Vila Canaã

Três Vendas