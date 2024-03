Os agentes também realizaram diligências nos municípios de Iguaba Grande e no Rio de Janeiro em cumprimento às ordens judiciais. As contas utilizadas pelo grupo criminoso para receber os valores cobrados das vítimas foram bloqueadas - Divulgação

Publicado 14/03/2024 05:43

Araruama - Nesta segunda-feira (11), um agiota que cobrava juros de até 30% ao mês e usava violência e ameaças como forma de intimidação foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil, no bairro Fazendinha.

O criminoso é acusado de se apropriar de um veículo e de bens pessoais de uma das vítimas, após a pessoa não conseguir honrar com os pagamentos das dívidas adquiridas. As investigações apontam que o grupo fazia empréstimos mediante cobrança de juros de 30% ao mês e mais 3% por dia de atraso. Além disso, ameaçavam violentamente os devedores caso não pagassem. Ainda de acordo com as investigações, algumas vítimas continuavam sendo cobradas mesmo após a quitação do débito.

Os agentes também realizaram diligências nos municípios de Iguaba Grande e no Rio de Janeiro em cumprimento às ordens judiciais. As contas utilizadas pelo grupo criminoso para receber os valores cobrados das vítimas foram bloqueadas.

Foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o criminoso, pelos crimes de agiotagem e extorsão. As investigações seguem em curso para localizar e prender o outro indivíduo participante do esquema — que já foi identificado —, além de reunir novos elementos que possam contribuir com as investigações.

*Com informações de RC24H