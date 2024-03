Patrick Santos vai ministrar uma palestra gratuita no primeiro dia de evento, com o tema 'Criando um negócio lucrativo através das redes sociais', às 14h15 - Divulgação

Patrick Santos vai ministrar uma palestra gratuita no primeiro dia de evento, com o tema 'Criando um negócio lucrativo através das redes sociais', às 14h15Divulgação

Publicado 14/03/2024 05:52 | Atualizado 14/03/2024 05:56

Araruama - A maior feira e conferência de confeitaria da Região dos Lagos começa nesta sexta-feira (15), em Araruama. A Experience Cake Lagos foi fundada pela empresária Carla Viana e vai conectar, durante os três dias de evento, lojistas, fornecedores e confeiteiros em uma programação extensa, focada no aperfeiçoamento profissional.

Dentre as atividades previstas, o evento vai contar com palestras, workshops, oficinas, aulas gratuitas e pagas, competições e exposições de bolos, oficina infantil interativa e disputas ao vivo entre equipes de confeiteiros. A estrutura de 3 mil metros quadrados incluirá mais de 40 stands de expositores, além de área de recreação infantil e de gastronomia.

Um dos destaques da feira é o lançamento do livro “Receitas de sucesso: bolos artísticos”, do chef confeiteiro Patrick Santos. A biografia-receituário reúne os principais ensinamentos do chef sobre a construção do bolo artístico perfeito e detalha as vivências e a trajetória de Patrick Santos, conhecido como “Rei das Flores”, título adquirido por conta da técnica executada por ele com maestria, após ter estudado com uma das maiores profissionais tailandesas de flores em chocolate 3D.

Patrick Santos deu início à sua trajetória aos 14 anos quando, por necessidade, tomou a decisão de vender bolo de pote nas ruas de Angra dos Reis. Com um sonho e uma batedeira emprestada da vizinha, o menino descobriu seu talento para a arte da confeitaria — que se tornou sua paixão e grande propósito de vida — e começou a trilhar o caminho do sucesso.

Embora ainda jovem, aos 25 anos o chef já possui 11 anos de experiência na área e se aperfeiçoou na categoria de bolos artísticos. Formado em Cake Design pelo Senac-Niterói, hoje conquistou a posição de referência nacional e compartilha seu trabalho nas redes sociais, onde é acompanhado por mais de 270 mil pessoas que se inspiram em sua jornada para transformarem, também, suas trajetórias de vida.

No livro, o chef Patrick Santos desmistifica lendas da confeitaria e compartilha informações valiosas para aqueles que desejam seguir na área. “O que me inspirou a escrever o livro foi o meu próprio público. Eu quis eternizar tudo aquilo que eu construí e vivi ao longo dos meus 11 anos na área da confeitaria. Esse livro não é somente um papel com textos. Nele, eu conto a minha história e como eu consegui chegar até aqui para viver da confeitaria com as minhas receitas de sucesso”, ressalta o chef.

Patrick Santos falou, ainda, sobre a importância de se manter atualizado sobre as tendências de técnicas, em um mercado que está sempre em busca de inovação. Ele ressaltou também que, além de oferecer um produto de qualidade, a divulgação do produto e a construção da própria marca são ferramentas essenciais para o sucesso do negócio. “Somos confeiteiros mas também somos fotógrafos, filmmakers, avaliadores. Precisamos saber um pouco de tudo para agregar no nosso dia a dia”, explica, destacando que a possibilidade de eternizar todos os seus ensinamentos e história em um livro é a realização de um sonho.

O chef confeiteiro vai ministrar uma palestra gratuita no primeiro dia de evento, com o tema “Criando um negócio lucrativo através das redes sociais”, às 14h15. Após o lançamento do livro na feira, o artista cumpre agenda de lançamento em outras cidades, incluindo Angra dos Reis, local onde sua trajetória no mundo da confeitaria teve início.

“Estou recebendo inúmeras mensagens de carinho de amigos, de fãs, família, seguidores, o que me faz acreditar que esse trabalho realmente irá mudar vidas”, finaliza.

Para acompanhar o trabalho de Patrick Santos, basta seguir o perfil do chef nas redes sociais . O livro “Receitas de sucesso: bolos artísticos” já pode ser adquirido com frete grátis através do site da editora, pelo link

A Experience Cake Lagos acontece nos dias 15, 16 e 17 de março, das 12 às 20h, na Rodovia Amaral Peixoto, nº 90.400 - Vila Capri. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente pelo site ou na bilheteria do evento.