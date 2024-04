Dentre as atividades previstas, estão: aferição de pressão, medição de glicemia capilar, campanha de vacinação contra a gripe para o público-alvo de idosos acima de 60 anos, atividades educativas, distribuição de preservativos e orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis - Divulgação

Publicado 04/04/2024 05:54

Araruama - Com o objetivo de conscientizar os trabalhadores sobre a importância da saúde preventiva, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar o evento “Quinta do Trabalhador: sua saúde importa”. O encontro vai acontecer no dia 25 de abril, na Praça da Bíblia, no Centro, das 8h30 às 12h.

Dentre as atividades previstas, estão: aferição de pressão, medição de glicemia capilar, campanha de vacinação contra a gripe para o público-alvo de idosos acima de 60 anos, atividades educativas, distribuição de preservativos e orientações sobre infecções sexualmente transmissíveis.

O evento foi idealizado para fazer alusão ao Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial (26 de abril) e ao Dia do Trabalhador (1 de maio). Um dos focos do encontro é estimular a detecção precoce da pressão arterial — conhecida popularmente como pressão alta —, contribuindo para que o tratamento adequado seja buscado o quanto antes e garantindo a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.