O município já soma 55 unidades em pleno funcionamento, contemplando mais de 800 crianças. Cada núcleo de ensino tem a capacidade de atender a até 15 alunos, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses - Divulgação

Publicado 30/04/2024 08:17 | Atualizado 30/04/2024 08:18

Araruama - Nesta segunda-feira (29), a Prefeitura de Araruama entregou mais uma unidade do projeto Casa Creche. A iniciativa alia educação de qualidade e geração de trabalho e renda, ampliando o número de vagas para os alunos do ensino infantil.

A nova unidade fica localizada no bairro Areal e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. O projeto já soma 55 unidades em pleno funcionamento, contemplando mais de 800 crianças. Cada núcleo de ensino tem a capacidade de atender a até 15 alunos, com idade entre 2 anos e 3 anos e 11 meses.

A Casa Creche transforma parte da casa de uma professora desempregada em um núcleo de educação infantil nos bairros, contribuindo para a geração de trabalho e renda. A iniciativa também beneficia os pais e responsáveis, oportunizando que ingressem no mercado de trabalho sabendo que os filhos estão sendo assistidos, com acompanhamento educacional, nutricional e recreativo.

Além do acesso ao ensino de qualidade, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disponibiliza uniformes completos de verão e inverno e kit escolar. Os alunos recebem alimentação balanceada — elaborada e supervisionada pela Divisão de Nutrição —, recreação apropriada para a idade e são supervisionados por professores e auxiliares.

“Estar aqui no bairro Areal, onde nasci e fui criada, e poder trazer projetos como esse me deixa muito feliz e muito satisfeita, com a sensação de dever cumprido. Levar educação às nossas crianças, que são o futuro da nossa nação, faz toda a diferença”, declarou a prefeita Lívia de Chiquinho.