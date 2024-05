A Clínica Municipal da Aurora fica localizada na RJ 124, km 26 - Divulgação

A Clínica Municipal da Aurora fica localizada na RJ 124, km 26Divulgação

Publicado 21/05/2024 06:05 | Atualizado 21/05/2024 06:05

Araruama - A Prefeitura de Araruama tem priorizado cada vez mais a saúde no município, garantindo o acesso da população aos serviços médicos e investindo em oferecer atendimento humanizado e acolhedor.



Conforme divulgado pela Prefeitura, a localidade da Aurora será a próxima localidade a receber um equipamento de saúde, com a inauguração da nova Clínica de Saúde Municipal do bairro, que irá atender aos moradores do local e adjacências.

A entrega da obra será nesta quinta-feira (23), às 10h30. A Clínica Municipal da Aurora fica localizada na RJ 124, km 26.



Outro destaque na área da saúde ocorreu nas Policlínicas da Fazendinha e do Parque Mataruna, nesta segunda-feira (20). As unidades registraram a marcação de mais de 400 consultas com os médicos especialistas.



Na Fazendinha, foram 207 agendamentos, enquanto o Parque Mataruna somou 203 consultas agendadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os munícipes que se deslocaram até os locais foram atendidos e conseguiram concluir os agendamentos.