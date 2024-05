O novo equipamento de saúde tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços médicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes - Divulgação

O novo equipamento de saúde tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços médicos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipesDivulgação

Publicado 22/05/2024 13:36

Araruama - A Prefeitura de Araruama segue investindo na área da saúde, contribuindo diretamente para a melhora da qualidade de vida da população. Nesta quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a construção da Policlínica Municipal do bairro Jardim Califórnia, no distrito de Morro Grande.

A unidade de saúde deve ser inaugurada no mês de agosto e vai beneficiar os moradores do bairro e de outras localidades do segundo distrito, facilitando o acesso dos munícipes aos serviços médicos.

Ainda na área da saúde, nesta terça-feira (21), foi dia de marcação de consultas com especialistas na Policlínica do Areal e nas Clínicas de Saúde de Itatiquara, Vila Canaã e Aurora. Ao todo, mais de 300 consultas foram agendadas, sendo 137 no Areal, 88 em Itatiquara, 79 na Vila Canaã e 20 no bairro Aurora.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, todos os munícipes que se deslocaram até os locais foram atendidos e conseguiram concluir os agendamentos.