Ao longo dos quatro dias de evento, uma série de atividades estão previstas, como tour pelo Botânico das Asas, concurso de desenho e distribuição de mudas à população - Divulgação

Publicado 05/06/2024 06:12 | Atualizado 05/06/2024 06:14

Araruama - Nesta terça-feira (4), estudantes de quatro escolas da rede municipal de Araruama participaram de uma atividade ecológica em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece no dia 5 de junho. Acompanhados dos professores, eles realizaram o plantio de mudas frutíferas e nativas no espaço do Botânico das Asas, trabalhando os conceitos de preservação ambiental e sustentabilidade.



A ação é parte da programação especial preparada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente, em celebração à data. Ao longo dos quatro dias de evento, uma série de atividades estão previstas, como tour pelo Botânico das Asas, concurso de desenho e distribuição de mudas à população.



Na parte da manhã, os alunos da Escola Municipal Mário Buscema e da Escola Municipal Dr. João Vasconcellos plantaram mudas de aroeira salsa, ipê roxo e amarelo. Já durante a tarde, os estudantes do Centro Municipal de Educação Mário Revelles Castanho plantaram jabuticaba, pitanga, abiu roxo e aroeira salsa. As crianças da Escola Municipalizada Fazenda Japão ficaram responsáveis pelo plantio das mudas de acerola, pitanga e ipê roxo.



A prefeita Lívia de Chiquinho anunciou uma novidade no espaço do Botânico: a chegada de quatro casais de papagaios. As aves já estarão disponíveis para visitação a partir desta quarta-feira (5).



O local oferece uma estrutura com ambiente seguro e conta com áreas reservadas para piquenique, laboratório de reprodução de borboletas, orquidário, banheiros com acessibilidade e fraldário, lago com peixes, espaço gourmet, Palácios das Araras e das Borboletas, além de uma grande variedade de espécies para visitação.



“Venham com a família, desfrutar esse momento maravilhoso. Esse contato com a natureza é muito importante, especialmente nessa semana em que comemoramos a Semana do Meio Ambiente. É muito importante a gente preservar a nossa natureza, a nossa fauna”, destacou a chefe do executivo araruamense.



O Botânico das Asas fica localizado no Parque Hotel, nos fundos da Praça Menino João Hélio. O horário de funcionamento é de quarta a domingo (e feriados), das 9h às 18h.

Confira a programação da Semana do Meio Ambiente:



5 DE JUNHO

Premiação do Concurso de Desenho das Escolas Ecológicas

Horário: 15h

Local: Botânico das Asas



6 DE JUNHO

Projeto Araruama Verde - Distribuição de mudas de árvores*

Horário: 9h às 16h

Local: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

*Cada morador terá direito a receber gratuitamente uma muda nativa ou frutífera.



7 DE JUNHO

Conhecendo o Botânico das Asas e a Nova Secretaria de Meio Ambiente

Horário: 9h