A equipe do CRAS vai participar do evento, levando atendimentos gratuitos com manicure, barbeiro, trancista e designer de sobrancelhas - Divulgação

Publicado 05/07/2024 05:59

Araruama - Neste sábado (6), os moradores da Fazendinha vão receber a visita do projeto Ação Social Volante de Araruama. A ação será realizada em frente à Escola Municipal Vereador Alcebíades, das 9h às 16h, e vai contar com uma série de serviços gratuitos.

A pediatra Dra. Viviane Lobo e o clínico geral Dr. Arquimedes Torres Lima vão realizar atendimentos na área da saúde. Também serão disponibilizadas consultas com dentista móvel, nutricionista, aferição de pressão arterial, medição de glicemia e vacinação contra a gripe.

A equipe do CRAS também vai participar do evento, levando atendimentos gratuitos com manicure, barbeiro, trancista e designer de sobrancelhas. As crianças terão um espaço de diversão com brinquedos infláveis, pipoca e picolé, supervisionadas pela equipe do projeto.

Na ação, também serão feitas consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico.

Para se inscrever no CadÚnico e participar das outras atividades da Ação Social Volante, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.