A festa vai contar com duas atrações musicais. Na sexta, show com a banda Os 3 de Aldeia e no sábado show com a cantora Paula Brito - Divulgação

Publicado 05/07/2024 05:57

Araruama - Começa, nesta sexta-feira (5), o Arraiá Araruama. A festa, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação, vai acontecer na Praça Menino João Hélio, a partir das 18h.

Durante os dois dias de evento, a programação da festa vai incluir barraquinhas de comidas típicas — com uma grande variedade de pratos, como: canjica, bolo de fubá, milho e caldos —, brincadeiras e quadrilhas, com a participação das escolas municipais e da Turma da Terceira Idade.

Além disso, o evento também vai contar com duas atrações musicais, a partir das 18h. Na sexta, show com a banda Os 3 de Aldeia e no sábado show com a cantora Paula Brito.