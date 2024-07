Para efetuar o recadastro, o aluno deve apresentar a grade curricular do semestre e a carteirinha antiga - Divulgação

Para efetuar o recadastro, o aluno deve apresentar a grade curricular do semestre e a carteirinha antigaDivulgação

Publicado 05/07/2024 06:01

Araruama - De 9 a 12 de julho, será feita a renovação das carteirinhas de transporte para estudantes universitários de Araruama. O processo de renovação deve ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Educação, das 9h às 12h e das 13h às 16h, obedecendo aos dias e horários específicos de cada ônibus.

No total, cerca de 500 estudantes que cursam o ensino superior no período noturno nas cidades de Cabo Frio e Niterói são beneficiados pelo transporte gratuito. Para efetuar o recadastro, o aluno deve apresentar a grade curricular do semestre e a carteirinha antiga.

Confira as datas do processo de renovação para cada ônibus:

9 DE JULHO

Ônibus CFA e CFB

10 DE JULHO

Ônibus CFC e CFD

11 DE JULHO

Ônibus CFE e CFF

12 DE JULHO

Ônibus NIT A e NIT B

A Secretaria de Educação fica localizada na Avenida Country Clube dos Engenheiros, no bairro Clube dos Engenheiros.