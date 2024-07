Para se inscrever, os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos e residir no município de Araruama. Não é necessário ter experiência prévia na área - Divulgação

Araruama - Encerram, nesta sexta-feira (12), as inscrições para a oficina prática de cinema “Meu Primeiro Curta”, em Araruama. O projeto gratuito é destinado aos moradores do município que tenham interesse em conhecer ou expandir seus conhecimentos sobre o fazer cinematográfico.

As aulas vão acontecer entre os dias 22 e 27 de julho, no Espaço Multicultural Gene Insanno. Durante o curso, os alunos terão acesso a 4 dias de estudos práticos, um dia de filmagem — para a realização de 3 curtas-metragens — e um dia de pós-produção. A oficina será coordenada pelo cineasta Victor Fontoura.

Para se inscrever, os interessados devem possuir idade mínima de 16 anos e residir no município de Araruama. Não é necessário ter experiência prévia na área.

Ao todo, 12 participantes serão selecionados para participar do curso gratuito, que também vai oferecer oportunidades para atores da Região dos Lagos, com pagamento de cachê. A oficina vai contar ainda com um evento de encerramento aberto ao público, com a exibição dos curtas produzidos, música ao vivo e DJ.

As inscrições devem ser feitas através do formulário disponível neste link . Mais informações podem ser acessadas na página oficial do projeto

A oficina é uma realização da Prefeitura de Araruama, por meio da Lei Paulo Gustavo.