Publicado 30/07/2024 06:33

Araruama - Aconteceu, neste sábado (27), mais uma edição do projeto Ação Social Volante. Dessa vez, a localidade contemplada foi o bairro Parati, que recebeu um total de 570 atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, bem-estar e assistência social.

A equipe do CRAS participou do evento, oferecendo diversos serviços. 52 pessoas realizaram atendimento com trancista, 80 com designer de sobrancelhas, 50 com manicure e 38 com barbeiro. 3 pessoas participaram de atendimento técnico do CRAS.

Na área da saúde, foram efetuadas 68 consultas com dentista, 53 consultas com clínico geral e 24 consultas com pediatra. Também foram realizadas 123 vacinações contra a gripe e 75 aferições de pressão e glicemia.

As crianças se divertiram com os brinquedos infláveis, supervisionadas pela equipe do projeto. A ação contou ainda com atualizações, consultas e novos cadastros no CadÚnico, programa do Governo Federal. 4 pessoas se cadastraram durante a ação.