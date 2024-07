O novo equipamento de saúde vai contar com atendimento 24h e leitos para internação clínica de adultos e pediátrica, UTI, centro cirúrgico e diversas especialidades médicas - Divulgação

O novo equipamento de saúde vai contar com atendimento 24h e leitos para internação clínica de adultos e pediátrica, UTI, centro cirúrgico e diversas especialidades médicasDivulgação

Publicado 31/07/2024 07:20

Araruama - Será realizada, nesta quarta-feira (31), a cerimônia de inauguração do Hospital Municipal Universitário de São Vicente. Localizado no terceiro distrito, o novo equipamento de saúde vai contar com atendimento 24h e leitos para internação clínica de adultos e pediátrica, UTI, centro cirúrgico e diversas especialidades médicas.

A unidade de saúde também funcionará como local de prática para estudantes de medicina e enfermagem, integrando ensino, pesquisa e prestação de serviços de saúde à população.

A cerimônia de inauguração é aberta ao público e terá início às 17h, com a presença de autoridades e profissionais da área da saúde.