Publicado 04/09/2024 08:37

Araruama - Em comemoração ao aniversário da Independência do Brasil, a Prefeitura de Araruama organizou a Semana da Pátria. A celebração teve início no último domingo (1), com um tradicional desfile cívico em São Vicente de Paulo, terceiro distrito.

O desfile, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, reuniu diversas escolas, setores da administração pública e representantes da sociedade civil organizada. A cerimônia de hasteamento das bandeiras ocorreu na sede da Subprefeitura de São Vicente.

O próximo evento no calendário da Semana da Pátria será neste sábado (7), com o desfile cívico no Centro de Araruama. Às 8h30, será realizado o hasteamento dos pavilhões, na Praça Menino João Hélio. O desfile começa às 9h, percorrendo a Avenida Brasil.