Após buscas na área, os agentes localizaram uma sacola contendo 66 pinos de cocaína e 39 buchas de maconha - Divulgação

Após buscas na área, os agentes localizaram uma sacola contendo 66 pinos de cocaína e 39 buchas de maconhaDivulgação

Publicado 06/09/2024 18:43 | Atualizado 06/09/2024 18:43

Araruama - Na madrugada desta sexta-feira (6), uma carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar no bairro Rio do Limão, em Araruama.



De acordo com a ocorrência, a ação foi desencadeada após recebimento de uma denúncia anônima, informando sobre a venda de entorpecentes na região do Mataruna, próximo ao beco Maria do Alho.



A guarnição procedeu ao local e avistou um indivíduo em atitude suspeita que, percebendo a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros de residências.



Após buscas na área, os agentes localizaram uma sacola contendo 66 pinos de cocaína e 39 buchas de maconha. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde o caso foi registrado.

(Com informações de RC24H)