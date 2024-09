A candidata do MDB compõe a coligação "Meu Partido é Araruama" e tem como vice na chapa a empresária Verônica Januário (Novo) - Divulgação

Publicado 16/09/2024

Araruama - Candidata do MDB na disputa pela prefeitura de Araruama, Daniela Cuinse Abreu Soares nasceu em Araruama e foi criada no bairro Areal, ao lado da prima, a atual prefeita Lívia de Chiquinho.

A candidata é formada em História pela Universidade Veiga de Almeida e pós-graduada em Negócios e Vendas pela Universidade Cândido Mendes. Em 2010, iniciou sua trajetória no Banco Santander, onde atuou como promotora de crédito consignado, gerente de pessoa física, gerente Van Gogh e, por fim, gerente Select Santander.

Daniela de Lívia compõe a coligação “Meu Partido é Araruama”, integrada pelos partidos MDB, Republicanos, Cidadania, Podemos, Novo, PRTB, PSB, Agir e PRD, e tem como vice na chapa a empresária Verônica Januário (Novo).

Confira a entrevista exclusiva concedida pela candidata ao jornal O DIA.

O DIA - A candidata se apresenta como a escolha para dar continuidade ao legado construído pela prefeita Lívia de Chiquinho e por seu esposo, o ex-prefeito Chiquinho da Educação. Analisando os governos de ambos, quais políticas públicas gostaria de manter e que mudanças gostaria de fazer na cidade, se eleita?

Daniela de Lívia - "Meu compromisso com a população é dar continuidade a todos os projetos criados e resgatados pela nossa prefeita Lívia de Chiquinho, e que mudaram de fato a vida dos araruamenses. Vamos promover cada vez mais políticas públicas justas e igualitárias para todos, construir novas creches, policlínicas e clínicas da família em todos os distritos, e ainda expandir os projetos Casa Creche, Casa Explicadora, Casa Saúde e Fisio Casa. Construiremos uma moderna Escola Bilíngue de tempo integral para atender os alunos do Ensino Médio, mesmo sabendo que essa etapa é de responsabilidade do governo estadual”.

A saúde pública é uma das áreas que mais impactam na vida da população, sendo priorizada em diversas administrações. Se eleita, quais serão as estratégias para que o município continue avançando nesse setor e que melhorias gostaria de implementar?

"A prefeita Lívia foi a que mais investiu na saúde pública de Araruama e me comprometo em fazer muito mais com a construção do Complexo Integrado e Humanizado de Saúde, em uma área central de 30 mil metros quadrados. Com nova e moderna UPA, UPA pediátrica, novo Hospital dos Olhos, Clínica Vascular, um moderno PAM, novo Centro de Imagem, e triplicaremos os leitos de UTI no Hospital Geral e Maternidade, além da implantação de um programa de humanização na saúde. E faremos tudo isso com um ousado plano de cargos e salários para todos os profissionais. Ou eu não me chamo Daniela”.

Quais são suas propostas para garantir uma educação de qualidade e acessível a todos? Que políticas públicas a população pode esperar nessa área e que projetos a senhora pretende desenvolver para fomentar a cultura?

"Nós vamos avançar ainda mais na educação infantil com a abertura de novas creches e ampliando o horário de funcionamento até às 19 horas, além de expandir o projeto Escola Clínica Autismo Mais. Vamos valorizar tremendamente nossos profissionais da educação, com um arrojado plano de cargos e salários. As já tradicionais e famosas escolas bilíngues serão implementadas em todos os distritos. Vamos lançar ainda o Cartão Educa Mais, que vai beneficiar todos os alunos com média escolar acima de 7 com o valor de 210 reais para investimento em literatura, acesso às novas tecnologias e suplemento alimentar. Pode ter certeza que seremos a cidade da leitura e esse projeto será um grande mergulho na cultura”.

O município vem se destacando em geração de empregos. No seu plano de governo, o que pretende fazer pelo desenvolvimento econômico do município e para criar mais oportunidades de emprego para os munícipes?

"Araruama é a cidade da Região dos Lagos que mais gerou trabalho e renda nos últimos anos. Colocaremos em prática o mais ousado projeto do primeiro emprego. Já no primeiro ano, abriremos 3 mil vagas de estágios a R$ 1.500,00 na Prefeitura. Vamos encaminhar e proteger nossos jovens. E mais, faremos uma lei para incentivar a vinda de grandes indústrias para o nosso município. E daremos sequência às grandes obras de infraestrutura para gerar trabalho e renda para o nosso povo”.

Um dos grandes desafios enfrentados pela população é a questão da acessibilidade ao transporte público. A candidata tem propostas para aprimorar a mobilidade urbana no município?

"Vamos transformar o sistema de transporte público e melhorar ainda mais a mobilidade urbana. Com o Ônibus Verde Amarelo Tarifa Zero, a população vai ter acesso ao transporte público gratuito não apenas para facilitar o deslocamento para o trabalho, mas principalmente para que possa juntamente com sua família aproveitar todos os espaços de lazer, como a Orla Oscar Niemeyer, o Botânico das Asas e as praias oceânicas. E ainda curtir todos os eventos culturais, como a Araruama Literária e o Araruama Wine Jazz Festival. Com certeza, os araruamenses terão mais conforto, praticidade e dignidade”.

O que pretende fazer para aumentar a segurança pública e reduzir a criminalidade? Que políticas públicas pretende implementar para atender a população em situação de rua?

“Vamos construir um Centro Moderno e Potencializado de Monitoramento de Segurança Pública, com a implantação de videomonitoramento por reconhecimento facial, integrado com os órgãos de segurança pública (Polícia Civil e Militar). Sem falar na valorização de todo efetivo da Guarda Civil Municipal, com cursos de capacitação e treinamento, assim como a efetiva licença para porte de arma institucional por meio do acordo de cooperação técnico firmado entre a Prefeitura Municipal de Araruama e a Polícia Federal. A população em situação de rua conta hoje com um projeto pioneiro criado pela prefeita Lívia de Chiquinho, que é o Sítio Nova Vida, que já transformou muitas vidas e vai mudar muito mais”.

Caso eleita, projetos e programas sociais com foco em inclusão e atendimento à população em situação de vulnerabilidade serão uma prioridade na sua gestão? Quais são as propostas para essa área?

"Vamos ampliar ainda mais a rede de atendimento e desenvolver programas que ofereçam suporte integral às famílias. Nossa prioridade é assegurar que todos os cidadãos tenham acesso a uma vida digna, com segurança alimentar, acesso à saúde, educação e moradia. Queremos estender o projeto Café do Trabalhador e as unidades dos CRAS para outros bairros, garantir a regularização e a formalização das propriedades através da legalização fundiária, implementar as academias para a terceira idade nas praças e ainda lançar o projeto Farol da Beleza, incentivando a geração de trabalho e renda”.

Por fim, que outro recado a senhora gostaria de deixar para a população araruamense?

"Vamos intensificar ainda mais as obras de infraestrutura em todos os bairros. Serão 4 anos de muito asfalto e drenagem. Os pequenos agricultores rurais serão atendidos pelo projeto Patrulha Mecanizada, reduzindo os custos operacionais e aumentando a eficiência das atividades agrícolas com os equipamentos que serão disponibilizados pelo governo. Vamos urbanizar as orlas oceânicas de Praia Seca e investir na área rural, fortalecendo o turismo ecológico em Juturnaíba com o transporte aquático de ferry boat. Meu recado para a população é que o progresso de Araruama não pode parar. Estamos vivendo um momento histórico de crescimento e desenvolvimento do nosso município, depois de muita luta para recuperar nossa cidade dos problemas causados por gestores que não estavam comprometidos com o bem-estar e a dignidade do nosso povo. Meu compromisso com a nossa população é construir uma cidade cada vez mais inclusiva, justa e cheia de oportunidades para todos”.