Os pacientes terão acesso a diversas especialidades médicas e atendimentos com clínicos, médico cirurgião, dermatologista, cardiologista, neurologista, endocrinologista, geriatra, urologista, ortopedista, reumatologista, nutricionista, psicólogo, assistentes sociais e outros - Divulgação

Os pacientes terão acesso a diversas especialidades médicas e atendimentos com clínicos, médico cirurgião, dermatologista, cardiologista, neurologista, endocrinologista, geriatra, urologista, ortopedista, reumatologista, nutricionista, psicólogo, assistentes sociais e outrosDivulgação

Publicado 02/10/2024 05:30 | Atualizado 02/10/2024 05:34

Araruama - Nesta terça-feira (1), data que celebra o Dia do Idoso, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, inaugurou a Clínica Municipal do Idoso. A unidade de saúde vai oferecer atendimento exclusivo à população da terceira idade, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Os pacientes terão acesso a diversas especialidades médicas e atendimentos com clínicos, médico cirurgião, dermatologista, cardiologista, neurologista, endocrinologista, geriatra, urologista, ortopedista, reumatologista, nutricionista, psicólogo, assistentes sociais, além de saúde da mulher, fisioterapia e fisioterapia especializada com tratamento de acupuntura.

A estrutura do espaço possui ainda farmácia com dispensação de medicamentos, sala de vacina e sala de curativos. Além dos atendimentos, o local também conta com salas cirurgias para realização de pequenas cirurgias.

A entrega do novo equipamento de saúde representa um importante avanço para a saúde pública municipal, oferecendo um atendimento humanizado e acolhedor e reforçando o compromisso da atual gestão com a promoção da saúde e bem-estar da população.

“Esse é um momento histórico para a nossa saúde pública, mais uma grande conquista. Aqui vocês vão encontrar todo o atendimento e acolhimento necessários para que vocês possam ter cada vez mais qualidade de vida”, destacou a prefeita Lívia de Chiquinho.

A Clínica Municipal do Idoso fica localizada na Rua Major Félix Moreira, 359 - Centro.