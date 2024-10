Araruama elegeu os novos representantes neste domingo (6) - Divulgação

Publicado 06/10/2024 21:10

Araruama - Neste domingo (6), os eleitores de Araruama foram às urnas escolher os 17 vereadores que irão compor a Câmara Municipal a partir do próximo ano. Com 2.290 votos, Thiago Pinheiro (MDB) foi o vereador mais votado, seguido de Roberta Barreto (MDB), com 2.163, e Amigo Walmir (Republicanos), com 2.109 votos.

Confira a lista com os 17 vereadores eleitos:

- Thiago Pinheiro (MDB) - 2.290 votos

- Roberta Barreto (MDB) - 2.163 votos

- Amigo Walmir (Republicanos) - 2.109 votos

- Julio Cesar Coutinho (MDB) - 2.040 votos

- Eloi Ramalho (Solidariedade) - 1.958 votos

- Nelsinho do Som (Republicanos) - 1.912 votos

- Magno Dheco (MDB) - 1.906 votos

- Armando Polati (PRD) - 1.879 votos

- Thiago Moura (Cidadania) - 1.849 votos

- Carlinhos de Deus (Cidadania) - 1.776 votos

- Diego de Ciraldo (Republicanos) - 1.742 votos

- Rodriguinho das Excursões (Novo) - 1.571 votos

- Oliveira da Guarda (União) - 1.549 votos

- Aridinho (PL) - 1.484 votos

- Anderson Moura (PL) - 1.327 votos

- Paulinho (PP) - 1.288 votos

- Aparicio (PL) - 1.264 votos