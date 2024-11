No total, foram apreendidas 37 cápsulas de cocaína, dez buchas de maconha, duas pedras de crack, três aparelhos celulares e R$ 17 em espécie - Divulgação

Publicado 13/11/2024 04:55

Araruama - Na tarde desta segunda-feira (11), quatro pessoas foram detidas e drogas apreendidas durante operação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte. A ação foi desencadeada após recebimento de denúncias de moradores, informando sobre a venda de entorpecentes em um imóvel abandono no Condomínio 2, localizado na Rua Tirol.



Após um cerco tático realizado pelos agentes, quatro indivíduos foram abordados, sendo dois menores de idade. Durante a revista, foram encontrados 37 cápsulas de cocaína, dez buchas de maconha, duas pedras de crack, três aparelhos celulares e R$ 17 em espécie.



Um dos maiores de idade — identificado como Y.A.D.S.L. — confessou a participação no tráfico de drogas na região e indicou onde os demais envolvidos escondiam os entorpecentes.



Todos os quatro acusados foram conduzidos à 118ª DP (Araruama). Y.A.D.S.L. foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, enquanto os demais foram ouvidos e liberados.

