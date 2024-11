Na área da saúde, serão realizados atendimentos com clínico geral e pediatra, além de serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicose e vacinação. O evento também vai contar com atendimentos com psicólogos e assistente social - Divulgação

Publicado 13/11/2024 04:58 | Atualizado 13/11/2024 04:59

Araruama - Neste sábado (16), a Prefeitura de Araruama vai promover mais uma edição do projeto Ação Social Volante, que disponibiliza uma série de serviços gratuitos de forma itinerante aos moradores do município. Dessa vez, a ação será realizada na Fazendinha, em frente à Escola Municipal Ecológica Margarida Trindade de Deus, das 9h às 14h.

Na área da saúde, serão realizados atendimentos com clínico geral e pediatra, além de serviços de aferição de pressão arterial, medição de glicose e vacinação. O evento também vai contar com atendimentos com psicólogos e assistente social.

A iniciativa vai oferecer também atividades voltadas ao bem-estar. Dentre elas, atendimentos com manicure, barbeiro, trancista e designer de sobrancelhas, e brinquedos infláveis para as crianças.

Os moradores também poderão realizar consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico. Para ter acesso aos serviços oferecidos, é necessário apresentar um documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.