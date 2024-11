Vão participar da formatura alunos das Escolas Municipais: Vereador Moisés Ramalho, Prefeito Afrânio Valadares, Jerônimo Carlos do Nascimento e Parati, que concluíram o programa - Divulgação

Vão participar da formatura alunos das Escolas Municipais: Vereador Moisés Ramalho, Prefeito Afrânio Valadares, Jerônimo Carlos do Nascimento e Parati, que concluíram o programaDivulgação

Publicado 14/11/2024 12:07

Araruama - No dia 3 de dezembro, 248 alunos de quatro unidades de ensino de Araruama vão participar da cerimônia de formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas). O evento será realizado no Ginásio Poliesportivo João Baptista Soares, na Escola Municipal Professor Darcy Ribeiro, a partir das 8h30.

Vão participar da formatura alunos das Escolas Municipais: Vereador Moisés Ramalho, Prefeito Afrânio Valadares, Jerônimo Carlos do Nascimento e Parati, que concluíram o programa.

A iniciativa é um esforço cooperativo entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, escolas municipais e as famílias para oferecer atividades educacionais em salas de aula, tendo como principais temas: os perigos e os malefícios do uso de drogas e álcool; como não se envolver em brigas e outros tipos de violência; e como se defender de pessoas de má influência.

A formatura do PROERD representa um importante marco para os estudantes, que receberam auxílio para desenvolverem suas habilidades e adquirirem conhecimento para trilhar o caminho da adolescência de forma responsável e saudável.