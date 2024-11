Dentre as atrações, a festa vai contar com apresentação do Batuque de Sobara, roda de capoeira, teatro, roda de conversa, palestra e muita música - Divulgação

Publicado 19/11/2024 23:57

Araruama - Em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, que acontece no dia 20 de novembro, a Prefeitura de Araruama organizou uma programação especial para fortalecer a luta em prol da igualdade racial e honrar a ancestralidade e a riqueza da cultura negra. O evento gratuito será realizado na Praça Menino João Hélio, no Centro, a partir das 10h.

O evento também vai incluir exposição de artesanato, atendimentos com trancista, barracas de comidas típicas e o Espaço Kids, com contação de história e oficinas de arte e robótica.

Confira a programação completa:

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

10h30 - Batuque de Sobara

11h30 - DJ Moreno

14h - ONG Cana Viva

14h30 - Bate Lata

15h - Capoeira

15h30 - Apresentação de Teatro

16h30 - Roda de conversa

17h30 - Música ao vivo com TG e Banda

Espaço Kids

10h às 12h - Contação de História e Oficina de Arte

14h - Oficina de Robótica Educacional

14h às 16h - Contação de História e Oficina de Arte