Publicado 28/11/2024 07:54

Araruama - No dia 8 de dezembro, Araruama vai receber mais uma edição do projeto Cine Tela. A iniciativa da Funarj é um convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura. O evento acontece às 18h30, na Praça Menino João Hélio, com a exibição do filme “A Estrela de Belém”.

O espaço da praça será transformado em um verdadeiro cinema a céu aberto, com telão, cadeiras e distribuição gratuita de pipoca e guaraná natural.

O Cine Tela é um projeto destinado à difusão, democratização cinematográfica e à formação de plateia por meio de sessões gratuitas de cinema em telões montados em praças e logradouros públicos em diversas regiões do estado.