As atrações são totalmente gratuitas e vão incluir: desfile com Papai e Mamãe Noel, shows com a Banda Fanfarra, Quarteto Instrumental e Alan Quintanilha e a abertura da Casa do Papai Noel - Divulgação

Publicado 27/11/2024 04:16

Araruama - Nesta sexta-feira (29), a partir das 18h, a Prefeitura de Araruama vai realizar a tradicional abertura do Natal, evento que marca o início do período de festividades natalinas no município. Uma programação especial foi preparada para a data e vai acontecer na Praça Menino João Hélio, no Centro, levando a magia do Natal ao público de todas as idades.

As atrações são totalmente gratuitas e vão incluir: desfile com Papai e Mamãe Noel, shows com a Banda Fanfarra, Quarteto Instrumental e Alan Quintanilha e a abertura da Casa do Papai Noel, que vai estar toda ornamentada com luzes, enfeites e personagens para receber os visitantes.

Uma das novidades deste ano será a apresentação do balé natalino, que promete emocionar e encantar o público.

Confira a programação completa:

ABERTURA DO NATAL | PRAÇA MENINO JOÃO HÉLIO

18h - Banda Fanfarra

18h30 - Quarteto Instrumental

19h30 - Balé Natalino

20h - Alan Quintanilha

20h30 - Desfile com Papai e Mamãe Noel