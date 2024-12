Ao todo, foram apreendidos 27 pinos de cocaína e R$ 143,50 em espécie - Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 27 pinos de cocaína e R$ 143,50 em espécieDivulgação

Publicado 02/12/2024 08:08

Araruama - Na tarde desta sexta-feira (29), um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas durante operação da Polícia Militar, no bairro Parque Mataruna. A ação foi desencadeada pelo Grupo de Ações Táticas (GAT II) da 3ª Companhia do 25º BPM, após recebimento de denúncia anônima informando que dois jovens estariam comercializando drogas e escondendo os entorpecentes nas margens do Rio Mataruna.

Ao chegar ao endereço informado, os agentes abordaram um dos indivíduos, que estava com R$ 143,50 em espécie e tentou descartar um pino de cocaína. Após buscas na área, os militares localizaram uma sacola plástica contendo mais 26 pinos de cocaína. Em seguida, encontraram o outro suspeito nas proximidades do local da abordagem.

Ambos foram conduzidos à 118ª DP (Araruama). O jovem foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça, enquanto o adolescente foi ouvido e liberado conforme os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

(Com informações de RC24H)