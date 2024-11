Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimento - Divulgação

Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimentoDivulgação

Publicado 29/11/2024 08:56

Araruama - Na próxima segunda-feira (2), vai acontecer a terceira audiência pública para discutir a implementação do programa Coleta Seletiva de Araruama. O evento será na Praça Escola Municipal Comandante Sérgio Ribeiro de Vasconcellos, no distrito de Praia Seca, às 18h.

Representantes das secretarias de Meio Ambiente, Obras, da empresa responsável pela coleta seletiva e moradores do bairro vão discutir os critérios para a implementação do programa. Dentre os principais tópicos a serem discutidos, destacam-se: a conscientização da população sobre a importância da separação do lixo, educação ambiental nas escolas e o cronograma com o trajeto e locais de recolhimento.

O encontro é aberto a toda a comunidade local. No total, a Prefeitura irá realizar quatro audiências públicas para discutir o tema e promover conscientização sobre a importância da sustentabilidade ambiental no município.