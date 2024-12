A visitação à Casa do Papai Noel acontece de quarta a domingo, das 17h às 23h. A presença do Papai e da Mamãe Noel no local será sempre aos sábados e domingos, das 19h às 22h - Divulgação

A visitação à Casa do Papai Noel acontece de quarta a domingo, das 17h às 23h. A presença do Papai e da Mamãe Noel no local será sempre aos sábados e domingos, das 19h às 22hDivulgação

Publicado 03/12/2024 08:30 | Atualizado 03/12/2024 08:31

Araruama - Na última sexta-feira (29), aconteceu a abertura do Natal em Araruama. O evento ocorreu na Praça Menino João Hélio, no Centro, e contou com uma programação especial para levar a magia do Natal ao público de todas as idades.

Dentre as atrações, os principais destaques foram o desfile com Papai e Mamãe Noel, shows com a Banda Fanfarra, Quarteto Instrumental e Alan Quintanilha, além do balé natalino, uma novidade nas festividades desse ano. A festa incluiu ainda pocket show com personagens infantis e a aguardada abertura da Casa do Papai Noel.

No interior da casa, Papai e Mamãe Noel receberam os visitantes e tiraram fotos, distribuindo presentes para todas as crianças. A visitação à Casa do Papai Noel acontece de quarta a domingo, das 17h às 23h. A presença do Papai e da Mamãe Noel no local será sempre aos sábados e domingos, das 19h às 22h.