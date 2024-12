Com uma gestão de grande destaque, pautada em metas como a valorização dos servidores e a promoção de melhorias na estrutura da Câmara de Vereadores, Nelsinho construiu um legado de transparência e responsabilidade à frente da Casa Legislativa - Divulgação

Publicado 16/12/2024 10:28 | Atualizado 16/12/2024 10:44

Araruama - Na reta final de sua trajetória como presidente da Câmara Municipal de Araruama, Nelson Luiz Siqueira Barbosa, mais conhecido como Nelsinho do Som (REP), se prepara para assumir a futura Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a convite da prefeita eleita Daniela de Lívia (MDB).

Com uma gestão de grande destaque, pautada em metas como a valorização dos servidores e a promoção de melhorias na estrutura da Câmara de Vereadores, Nelsinho construiu um legado de transparência e responsabilidade à frente da Casa Legislativa.

O presidente definiu como uma de suas prioridades a valorização dos servidores públicos que, segundo ele, são indispensáveis para o bom funcionamento da Câmara Municipal. Dentre as principais realizações nesse âmbito, implementou o Programa Jovem Aprendiz do Legislativo — através da Lei nº 2.568, de 4 de abril de 2023, de autoria da Mesa Diretora — que criou oito vagas destinadas a jovens aprendizes para atuarem em todos os setores e departamentos, adquirindo conhecimento profissional prático e teórico e se aproximando do processo legislativo.

Outra importante conquista foi o pagamento de 1/3 de férias que haviam sido acumulados ao longo de 11 anos, uma dívida antiga que era um entrave para os direitos trabalhistas dos funcionários. Além disso, sua administração garantiu um reajuste salarial de 19,31% aplicado em duas parcelas e implementou um auxílio-saúde para os servidores efetivos.

Também houve reajuste no valor do auxílio-educação e auxílio-refeição dos servidores, que passou de R$300 para R$ 400. Foi criado ainda o cartão alimentação, que beneficia os cargos efetivos, comissionados e jovem aprendiz legislativo.

Um grande feito de sua gestão foi a devolução de R$ 1 milhão aos cofres públicos do município, valor oriundo da sobra do duodécimo. A devolução foi possível graças a uma administração eficiente, por meio de um planejamento responsável que deu prioridade às demandas mais urgentes e cortou gastos desnecessários.

O ex-prefeito Chiquinho da Educação parabenizou Nelsinho do Som pela administração competente e comprometida com os interesses do município. “É com muita alegria que eu falo sobre a grande gestão da Câmara Municipal pelo presidente Nelsinho do Som. É o vereador que criou o Jovem Aprendiz na Câmara, que criou o plano de saúde para os funcionários e o vale-alimentação. É o único presidente da Câmara que eu conheço, desde que estou na cidade, que conseguiu devolver R$ 1 milhão ao município. Isso acontece quando se tem uma gestão honrada e transparente”, declarou.

Nelsinho também promoveu avanços tecnológicos e estruturais significativos na Câmara Municipal. Dentre eles, a implementação de sistema biométrico nas portarias, com identificação de todos os funcionários por meio de crachás e a padronização dos funcionários de todos os setores básicos com uniformes personalizados — como copa, serviços gerais, recepção administrativa e recepção dos gabinetes de vereadores, gabinete da presidência, plenário, equipe técnica audiovisual, Guarda Legislativa e Jovem Aprendiz Legislativo. Além disso, a Guarda Legislativa foi equipada com coletes, spray de pimenta, detector de metais e outros equipamentos para garantir a segurança dos servidores e edis.

Na estrutura da Câmara de Vereadores, houve aquisição de novos equipamentos — como microondas, refresqueira, sanduicheira e cafeteira industrial —, proporcionando mais conforto e praticidade aos funcionários durante as refeições. Os corredores também receberam nova pintura e as galerias foram remodeladas, preservando a memória da Casa. Também foi realizada a reforma e modernização do plenário, que passou a contar com sistemas de som de alta qualidade, microfones, televisores para o acompanhamento da transmissão das sessões e câmeras de última geração.

Sobre as atividades legislativas da Câmara Municipal, além da realização das tradicionais sessões solenes de aniversário do município, foi ajustada a entrega das premiações e honrarias concedidas pela Casa Legislativa, que estavam paralisadas desde 2019, em decorrência da pandemia.

Ao todo, mais de 200 premiações atrasadas foram entregues em 3 cerimônias distintas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a entrega da Medalha Maria Rosa Tavares e Título Mulher Cidadã; em homenagem ao Dia do Trabalhador, com a entrega do Diploma Trabalhador Modelo e Medalhas de Honra ao Mérito Legislativo; e em homenagem ao Dia da Enfermagem, com a entrega do Título Profissionais Destaques da Enfermagem e Medalha Técnica de Enfermagem Terezinha Olívia de Barros Porto.

A prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, ressaltou que, quando se realiza uma gestão transparente e responsável, bons frutos são colhidos. “Essa devolução de R$ 1 milhão aos cofres públicos é reflexo de uma gestão feita com transparência, responsabilidade e zelo pelos interesses do nosso município. Parabéns, Nelsinho, por dar um exemplo de gestão eficiente na Casa Legislativa e mostrar que, com trabalho sério, conseguimos alcançar resultados surpreendentes”, destacou.

À frente da nova Secretaria de Serviços Públicos, que será desmembrada da Secretaria de Obras, Nelsinho do Som será responsável por cuidar da manutenção urbana do município, atuando em especial em áreas como limpeza pública, drenagem e reparos em vias e espaços urbanos.