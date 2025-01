As autoridades foram acionadas e investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do homicídio, a motivação do crime ou a identificação do autor - Divulgação/Se Liga Araruama

As autoridades foram acionadas e investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do homicídio, a motivação do crime ou a identificação do autorDivulgação/Se Liga Araruama

Publicado 08/01/2025 16:00

Araruama - Um homem foi encontrado morto, na madrugada desta quarta-feira (8), no bairro Mutirão. O crime levou ao fechamento de diversos comércios locais, indicando que um possível toque de recolher havia sido imposto na comunidade.

As autoridades foram acionadas e investigam o caso. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do homicídio, a motivação do crime ou a identificação do autor. A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer os fatos e localizar os responsáveis pelo crime.

(Com informações de RC24H)