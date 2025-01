Política Costa do Sol

Presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre (PP), devolve R$ 1,3 milhão do duodécimo para prefeito

A entrega foi realizada nesta quinta-feira (16), no gabinete do prefeito, com a presença do secretário de Governo, Luiz Fernando Jr., do chefe de gabinete, Fernando Frauches, e do vereador Márcio Soares