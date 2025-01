A iniciativa também oferece aulas de circuito funcional. Ao contrário das outras modalidades, que não exigem inscrição, o cadastro para praticar a modalidade deve ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico - Divulgação

A iniciativa também oferece aulas de circuito funcional. Ao contrário das outras modalidades, que não exigem inscrição, o cadastro para praticar a modalidade deve ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento EconômicoDivulgação

Publicado 27/01/2025 05:38

Araruama - O projeto Orla Ativa foi implementado com o objetivo de estimular a saúde preventiva e a inclusão social em Araruama. Desenvolvida pela Prefeitura, a iniciativa é totalmente gratuita e conta com aulas de sete modalidades esportivas, além de três tipos de artes marciais.

Todas as aulas são oferecidas na orla do Centro, em frente à Praça Menino João Hélio. As práticas de beach soccer, beach tennis, vôlei, futevôlei, futebol de mesa, frescobol e caiaque acontecem às sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos, das 8h às 12h.

Já as aulas de artes marciais são destinadas à crianças as partir dos 5 anos de idade, que precisam estar acompanhados dos responsáveis. As aulas de judô acontecem aos sábados e domingos, das 8h às 9h30; as aulas de taekwondo acontecem aos sábados, das 9h30 às 11h; e as aulas de karatê são realizadas aos domingos, das 9h30 às 11h30.

Por fim, o projeto também oferece aulas de Circuito Funcional, todas as quartas e sextas-feiras, em dois horários: das 7h30 às 8h30 e das 16h às 17h. Ao contrário das outras modalidades, que não exigem inscrição, o cadastro para praticar o circuito funcional deve ser feito presencialmente na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que fica localizada na Rua Ari Parreira, 51 - Centro.