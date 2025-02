Ao todo, o projeto da Prefeitura de Araruama oferece aulas gratuitas de quatro tipos de artes marciais (judô, taekwondo, karatê e capoeira), dança, circuito funcional e diversas modalidades esportivas - Divulgação

Publicado 03/02/2025 05:09

Araruama - Criado com o objetivo de estimular a saúde preventiva e a inclusão social em Araruama, o projeto Orla Ativa está movimentando os moradores do município. A iniciativa acontece às sextas, sábados e domingos na orla do Centro, em frente à Praça Menino João Hélio, em um dos principais cartões-portais da região.

Ao todo, o projeto da Prefeitura de Araruama oferece aulas gratuitas de quatro tipos de artes marciais — judô, taekwondo, karatê e capoeira —, dança, circuito funcional e diversas modalidades esportivas. A programação diversificada tem atraído um grande público, aliando socialização, lazer e bem-estar e contribuindo para a promoção de uma vida mais saudável.

Para participar das aulas de circuito funcional, a inscrição deve ser feita de forma presencial na sede da Secretaria de Turismo, localizada na Rua Ari Parreira, nº 51 - Centro. As demais atividades não exigem inscrição prévia.

Além das aulas de artes marciais e de dança, as modalidades disponíveis são: beach soccer, vôlei, futevôlei, beach tennis, futebol de mesa, frescobol, caiaque e pilates.

CONFIRA O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ORLA ATIVA:

Quarta-feira

Circuito funcional - 7h30 às 8h30 e 16h às 17h

Sexta-feira

Circuito funcional - 7h30 às 8h30 e 16h às 17h

Modalidades esportivas - 18h às 21h

Sábado

Judô - 8h às 9h30

Taekwondo - 9h30 às 11h

Modalidades esportivas - 8h às 12h

Domingo

Judô - 8h às 9h30

Karatê - 9h30 às 11h30

Modalidades esportivas - 8h às 12h