David foi encontrado em decúbito dorsal, com ferimentos de arma de fogo no rosto - Divulgação

Publicado 13/02/2025 04:42

Araruama - Um homem foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (11), no bairro Viaduto. A vítima foi encontrada na Rua Capasul, próximo ao Largo Santo Antônio, por volta das 4h e foi identificada como David Ambrósio Cardoso, mais conhecido como “2D”.

Os agentes da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. No local, foram informados pelo Corpo de Bombeiros que a vítima já estava sem vida. David foi encontrado em decúbito dorsal, com ferimentos de arma de fogo no rosto.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. O local foi periciado e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência foi registrada na 118ª DP (Araruama), que segue investigando o caso.