Política Costa do Sol

Prefeito de Búzios e vereador visitam Desenvolvimento Social para acompanhar trabalhos da pasta

Alexandre Martins (REP) e Anderson Chaves (REP) foram recebidos pela secretária Josiani Meira, que apresentou as principais ações da pasta, incluindo o funcionamento do Núcleo da secretaria de Esportes, instalado recentemente no local