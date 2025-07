Mulher é presa por tentativa de homicídio - Divulgação/PM

Publicado 25/07/2025 16:53

Araruama - Uma mulher foi presa na última segunda-feira (21) no distrito de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, por envolvimento em uma tentativa de homicídio contra um policial militar ocorrida no início do ano, em Araruama. A prisão foi efetuada por agentes da 62ª Delegacia de Polícia (62ª DP) de Imbariê, com base em um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.



O crime aconteceu durante a virada do ano, em janeiro de 2024, no bairro Praia Seca. Segundo informações da Polícia Civil, o policial estava de folga e participava de uma confraternização familiar quando o autor dos disparos — companheiro da mulher detida — se envolveu em uma discussão com pessoas no local. Momentos depois, ele retornou armado e, acompanhado da companheira e de um amigo, efetuou diversos disparos contra o agente.



De acordo com as investigações, a mulher teria auxiliado o autor dos tiros na fuga após o atentado. Ela agora responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. As buscas pelos outros envolvidos seguem em andamento.