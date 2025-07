Black Rio - Divulgação

Publicado 25/07/2025 17:04

Araruama - Acontece entre esta sexta-feira (25) e domingo (27) o Araruama Wine Jazz, na Praça Menino João Hélio, no Centro. Um festival que reúne uma programação extensa e de alto nível, com shows nacionais e internacionais.



No palco principal, grandes estrelas nacionais e internacionais vão embalar o público com muito jazz, blues e soul. Entre elas: J.J. Thames, Lorenzo Thompson e Slam Allen, diretamente dos EUA, além dos talentosos artistas brasileiros Rodrigo Suricato e Tony Gordon, premiados e aclamados.



Além das apresentações, o Araruama Wine Jazz proporciona aos visitantes a oportunidade de participar de vivências gastronômicas e aprender mais sobre a rica cultura culinária do Brasil, com chefs renomados à frente das oficinas e palestras.